Woonwagensbewoners Rijswijk: ‘Verstoten en verdreven’

„Wij vechten voor onze rechten en willen zwart op wit dat wij een plek terugkrijgen”, sprak woonwagenbewoner Macciano Massing namens de verdreven bewoners. „Er wordt tegenwoordig zelfs plek gemaakt voor tiny houses, wat ook nog eens is afgekeken van ons woonwagenbewoners.”

Bij de circa achttien wagens die hun tent in Rijswijk hebben opgeslagen staan vier agenten. Een aantal bewones trok naar het gemeentehuis om te spreken met burgemeester Michel Bezuijen. Die heeft hen tijdens het gesprek een ultimatum gesteld. De bewoners moeten van hem op vrijdag voor 10.00 uur van het terrein af zijn en het schoon achterlaten.

Afgelopen juli zei minister Ollongren dat gemeenten meer ruimte moeten bieden aan woonwagenbewoners en dat het gevoerde uitsterfbeleid niet meer mag.

Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer met de minister over de noodsituatie omtrent de verschillende woonwagenrellen. Een grote groep woonwagenbewoners verzamelden zich bij het Binnenhof in Den Haag. De politie is massaal op de been.

