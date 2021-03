Grote brand in Capelle aan den IJssel

Volgens de veiligheidsregio is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse. „We zetten extra mensen en materieel in voor waterwinning en om de brand te bestrijden.” Een team van Digitale Verkenning maakt met een drone beelden van bovenaf om beter zicht te krijgen op de brand, opdat die goed kan worden bestreden.

Ramen en deuren dicht

In de wijde omtrek zijn dikke rookwolken te zien. Wie last heeft van de rook, krijgt via NL-Alerts het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer verricht metingen om te kijken welke giftige stoffen in de rook zitten.

De getroffen meubelwinkel maakt deel uit van een woonboulevard met diverse doe-het-zelfwinkels, een megastore en woonwinkels in de Capelse wijk Schollevaar Noord.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vanwege de brand zijn de afritten van de A20 bij Rotterdam-Prins Alexander afgesloten.

