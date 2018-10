Afghaanse tieners beschuldigd van dood Duitser (22) in Köthen

Het incident in Kothen en andere incidenten hebben tot hevige rellen geleid in Duitsland (foto ter illustratie). Ⓒ AFP

KÖTHEN - De officier van justitie heeft zes weken na de dood van een 22-jarige man in de Oost-Duitse plaats Köthen het onderzoek afgerond en twee jonge Afghanen in staat van beschuldiging gesteld. Hun wordt gemeenschappelijk toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg ten laste gelegd. De aanklacht is ingediend bij de arrondissementsrechtbank, maakten de autoriteiten in Dessau-Roßlau donderdag bekend.