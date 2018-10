Poetin: massaschietpartij Krim komt door globalisering

Een gewapende achttienjarige student doodde woensdag in de plaats Kertsj aan de Zwarte Zee twintig mensen, van wie de meesten medestudenten, en verwondde er tientallen op zijn school.

De vermoedelijke dader werd dood aangetroffen na de aanslag waarbij ook een bom in de kantine van de school was afgegaan. Een tweede explosief werd gevonden onder de persoonlijke bezittingen van de verdachte.

’Instabiele geesten’

„Naar alle waarschijnlijkheid is dit het resultaat van globalisering, hoe vreemd dat ook mag lijken”, zei Poetin op een forum in de Zwarte Zee-stad Sotsji. „Alles is begonnen met de bekende tragische gebeurtenissen op scholen in de Verenigde Staten, jonge mensen met instabiele geesten creëren zelf valse helden.”

„Dit betekent dat wij allen, niet alleen Rusland, maar wij over de hele wereld slecht reageren op veranderende omstandigheden in de wereld. We creëren geen noodzakelijke, interessante en nuttige inhoud voor jonge mensen”, aldus Poetin.