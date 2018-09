Sterrenregen op de camping

— In het Vechtdal doen familiebedrijven met hun campings wedstrijdjes in luxe. Ze grossieren in prijzen. Beerze Bulten mag zich van de ANWB ’de beste camping van Europa 2017’ noemen, een jaar eerder ging die titel naar De Kleine Wolf, in dezelfde gemeente Ommen. Het wonderlijke verhaal van twee recreatieparadijzen.