Woonwagenbewoners verstoren debat Tweede Kamer

Woonwagenbewoners konden hun emoties niet bedwingen toen Kamerlid Nijboer (PvdA) opstond om een lans te breken voor de kampbewoners. Ⓒ ANP

Den Haag - Een Tweede Kamerdebat over standplaatsen voor woonwagenbewoners is verstoord door luid geklap en geschreeuw. In de propvolle zaal ging het lange tijd goed. Toch konden woonwagenbewoners hun emoties niet bedwingen toen Kamerlid Nijboer (PvdA) opstond om een lans te breken voor de kampbewoners. Geheel tegen de regels in volgde hard applaus en gefluit. De voorzitter moest ingrijpen.