Wat bezielt het OM bij vervolging Musa?

Ongehoord. Waar je tegenwoordig om vervolgd kunt worden: twee tweets die naar controleerbare feiten uit de media verwijzen. Het daarin benoemen van een vervolging door het OM kan je na aangifte een vervolging vanwege smaad opleveren. Dit overkwam vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa van Femmes for Freedom. Zij twitterde over de vervolging (voor verkrachting van een minderjarige) van de Haagse ambtenaar Soerin Narain. Die vervolging is een bekend feit. Narain is destijds vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Nergens heeft Shirin Musa beweerd dat hij veroordeeld is. Toch acht het OM haar vermelding van de vervolging smaad.