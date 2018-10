Zaanstad praat met Grauwe Eeuw over intocht

De gemeente had zelf contact gezocht met groepen die mogelijk willen demonstreren. Een aantal meldde zich uit eigen beweging, bevestigt een woordvoerder. „Onder hen actiegroep De Grauwe Eeuw, maar namen noemen we verder niet”, aldus de woordvoerder. „Het is nadrukkelijk geen uitnodiging om te komen demonstreren, maar bedoeld om de intocht goed te laten verlopen.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, maar wil over de inhoud niets zeggen. Of de Grauwe Eeuw komt demonstreren kan hij evenmin zeggen. „We gaan zien wat het oplevert.”

Aanslag op Sinterklaas

Vorig jaar riep Grauwe Eeuw-voorman Michael van Z. in een Facebookbericht op Sinterklaas te doden tijdens de intocht in Dokkum. „Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten.”

De politierechter in Utrecht veroordeelde Van Z. toen tot een boete van 300 euro voor het opruien tot moord of doodslag.

Bekijk ook: Oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

Experts riepen toen gemeenten op De Grauwe Eeuw níet als serieuze gesprekspartner te zien. „Geen enkele gemeente of organisatie zou nog met deze groep moeten samenwerken”, zei de Utrechtse VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen toen. „Ze manifesteren zich overal razendsnel als een geradicaliseerde club.”

’Acties’

Begin deze maand schreef Van Z. op Facebook dat hij niet wilde gaan demonstreren. „Maar dit evenement stoppen met acties, wanneer deze niet van alle racistische elementen is ontdaan.”

Dat de Sint dit jaar door roetveegpieten zal worden begeleid, maakt kennelijk weinig indruk.

’Feest van het jaar’

Over andere groepen doet de gemeente geen mededeling. Drie pro-pietorganisaties hebben zich officieel bij de gemeente gemeld. „Met de groepen willen we afspraken maken. Waar de de activisten mogen staan „hangt mede af van de afspraken die worden gemaakt”, zegt een woordvoerder. „Demonstreren mag altijd. Maar als het niet lukt om afspraken te maken, zal het ingewikkeld worden.”

Burgemeester Jan Hamming zei eerder tegen de Telegraaf dat activisten de ruimte krijgen om te demonstreren. Op voorwaarde dat kinderen daar geen last van hebben. „Dat vind ik heel belangrijk. Dat kinderen in alle vrijheid hun mooie feest, het feest van het jaar, op een ongedwongen en prettige manier moeten kunnen vieren”, aldus Hamming.