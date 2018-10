’Porno-scout’ mag faken voor seks met vrouwen

„Je hebt de perfecte looks”, zo leest de Amerikaanse Embry in een Facebook-bericht. Ze voelt zich gestreeld. De afzender, Francisco Reveriano, zegt voor Evil Angel Videos te werken: een van de grootste en meest gerespecteerde productiebedrijven van porno in de VS. „Kom je auditie doen?”

Ze stemt toe, ontmoet hem in een hotel in Texas, tekent verschillende documenten, bespreekt haar achtergrond en ’persoonlijke grenzen’ en doet alles wat nodig is voor het uitgebreidde selectieproces - inclusief een scène met orale en vaginale seks, zo schrijft The Daily Beast.

Wat blijkt? Reveriano is een lokale ondernemer en heeft helemaal geen contacten met pornobedrijven. „Ik dacht dat het voor een baan was”, reageert Embry, „maar hij bleek gewoon een viezerik.”

Briljante list

De 28-jarige ’nepscout’ Francisco Reveriano was al bekend bij Evil Angel Videos. Hij had deze zomer beloofd te stoppen, maar Embry ondervond letterlijk aan den lijve dat hij allesbehalve gestopt was.

De financiële chef van het bedrijf, Adam Grayson, wil actie als hij het verhaal van Embry hoort. Samen met een ingeschakelde oud-agent bedenken ze een list.

Lokaas

Het werd een briljante list. Deana Embry moest Reveriano naar haar huis lokken. Daar zou ’iets spannends’ gebeuren maar niet zoals de nep-scout zou verwachten: binnen zou de oud-agent wachten. Die zou hem confronteren met zijn daden. Reveriano moest vervolgens bekennen, en sorry zeggen - zo luidde het plan.

Toen Adam Grayson, de financiële chef, de twee sms’te over hoe het was gegaan, kreeg hij goed nieuws. „Ze zeiden allebei: ja, het ging super, het is gelukt! En we hebben het op camerabeelden vastgelegd”, legt Grayson uit. „Ongelofelijk dat het werkte, dacht ik. Als in een film!”

Politie doet niets

De blijdschap over het geslaagde plan zou snel verdwijnen, want hoewel Francisco Reveriano op camerabeelden toegeeft dat hij Embry ’met een leugen tot seks heeft verleid’, krijgt hij geen aanklacht aan de broek.

De politie kan niets doen: de seks was niet gedwongen, laat men weten. En seks onder valse voorwentselen is geen overtreding.

Alles bleek voor niets. „De politie wilt dat wij, vrouwen, naar voren treden als zoiets gebeurt. En vervolgens doen ze niets”, verzucht Embry. „Het is niet eerlijk.”