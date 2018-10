’Lid hitteam Khashoggi sterft bij mysterieus ongeluk’

Meshal Saad M. Albostani was een luitenant bij de luchtmacht. In twee privéjets kwamen hij en zijn 14 handlangers op 2 oktober aan op een vliegveld in Istanbul, om vervolgens naar het consulaat te gaan.

Daar zou Khashoggi opnames hebben gemaakt van zijn eigen martelingen en dood. Die stuurde hij via zijn smartwatch naar zijn verloofde, die buiten wachtte.

Sinds de verdwijning van de journalist groeit de ontzetting en woede wereldwijd. Onder meer Wopke Hoekstra heeft een belangrijk evenement afgezegd. Volgens Turkije is er genoeg bewijs van moord.

Mysterieus ongeluk

Albostani zou zijn gestorven in een verkeersongeluk. Daarover zijn weinig details bekendgemaakt. Turkse media schrijven dat hij ’mogelijk het zwijgen is opgelegd’ en speculeren over het lot van consul Mohammad al Otaibi.

Hij was ook bij de marteling en zou het hitteam hebben gevraagd ’hier weg te gaan’, om vervolgens toegesnauwd te worden dat hij moet oppassen ’dat hij nog leeft’ bij terugkeer in Riyad.

’Hoofdverdachte close met Bin Salman’

The New York Times berichtte de afgelopen dagen dat de hoofdverdachten van het moordcommando uit de directe kringen van kroonprins Mohammed Bin Salman komen. Turkse media doen dat nu dunnetjes over. De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de „leider van het executiecommando”, die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen.

Hier loopt de geheim agent nog op de trap (linksboven) terwijl Bin Salman wordt begroet. De hoofdverdachte zou vaak in het bijzijn van de kroonprins zijn. Ⓒ EPA

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanbul landde en om 9.55 uur in het consulaat was.

Trump en Europa

Terwijl minister Stef Blok nu omonwonden van moord spreekt, en Nederland bij andere lidstaten erop aandrong minder wapens aan Saoedi-Arabië te leveren, is Amerika meer coulant. Pompeo vroeg om het land ’meer tijd te geven’ en Donald Trump geeft nu pas toe dat ’het erop lijkt dat Khashoggi inderdaad dood is’.

De VS zijn een groot wapenleverancier van Saoedi-Arabië. Een van de eerste wapenfeiten van Trump als president was een grote wapendeal.