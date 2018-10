Trump: ’Grens Mexico dicht’

Een deel van de migrantenkaravaan heeft een plekje veroverd op een vrachtwagen in Guatemala City. Ⓒ foto AFP

Washington - President Trump dreigt de grens met Mexico te sluiten als een karavaan van immigranten niet rechtsomkeert maakt. Trump is ook bereid het gloednieuwe handelsverdrag USMCA op het spel te zetten als Mexico niet meewerkt met het tegenhouden van de karavaan. De dreigementen zijn in ieder geval gedeeltelijk campagneretoriek: in november zijn er Congresverkiezingen in de VS.