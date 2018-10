Ⓒ Foto AFP

RIYAD - De saga rond Jamal Khashoggi heeft alle ingrediënten voor een Hollywoodfilm: een mysterieuze verdwijning blijkt een bloedige liquidatie in opdracht van een doorgedraaide kroonprins en uitgevoerd door een ‘hitteam’ van vijftien man, van wie er een inmiddels in Saoedi-Arabië bij een auto-ongeluk is omgekomen.