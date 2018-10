’Dode crash Hoogeveen is eigenaar Chinees-Indisch restaurant’

Ⓒ Persbureau Meter

Hoogeveen - De man die gisteravond om het leven kwam bij een auto-ongeluk na een mogelijke overval zou de eigenaar van het Chinees-Indische restaurant Lotus aan de Hoofdstraat zijn, melden verschillende media. Bij de crash raakte een tweede persoon zwaargewond. De politie meldt dat de gewonde man een Hagenaar is. In de omgeving is nog een tweede man uit Den Haag opgepakt.