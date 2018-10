1 / 2 1 / 2

Bij circa 5500 vrouwen per jaar in Nederland vindt amputatie van een of beide borsten plaats. Soms preventief, omdat er een erfelijke belasting in de familie bestaat. Het verlies van gevoel is een bijwerking die bijna alle vrouwen ervaren na deze dikwijls traumatische ingreep. Maar er is nu hoop op terugkeer van het gevoel in de borst.