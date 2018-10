Arts brengt borstgevoel terug

Enige tijd na het microchirurgisch aansluiten van een uit de buik afkomstige zenuw neemt de patiënt alweer gevoel waar. Soms zelfs dat van de tatoeagenaald, waarmee de tepel wordt ingetekend.

Uit nieuw onderzoek door plastisch chirurg dr. Anouk Cornelissen blijkt dat het gevoelsherstel sterk bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit na borstkanker.

Bij zo’n 250 borstkankerpatiënten is nu het gevoel in de borst deels hersteld. Doel van de onderzoekers is om deze behandeling uiteindelijk naar zo veel mogelijk vrouwen te brengen.

Lees hier het hele verhaal:

Bekijk ook: Echt gevoel in kunstborst