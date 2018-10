Helden meten veerkracht

Prins Harry en zijn vrouw Meghan bezoeken sporters in het Britse Bath, die zich voorbereiden op de Invictus Games. Ⓒ foto EPA

DEN HAAG - Wat begon als samenkomst van veteranen die zich niet willen neerleggen bij hun handicap is uitgegroeid tot een internationaal bekend sportevenement: de Invictus Games. De spelen krijgen in Nederland vleugels omdat ze over twee jaar in Den Haag plaatshebben en dankzij de magie van de prinses van dit moment: Meghan.