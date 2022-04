Rel om beeld ’Moeder met kinderen’ in binnentuin ziekenhuis: ’Lijkt orale bevrediging’

Premium Binnenland

Invictus Games belangrijk voor veteraan Jacco: ’Laten zien dat we niet zijn afgeschreven’

De 28 leden van het Nederlandse team dat deelneemt aan de Invictus Games voor gewonde veteranen, gaan voor de overwinning. Niet per se op het veld, de baan of in het zwembad, maar op zichzelf. Vandaag vertelt Jacco van der Klift (48) hoe de spelen voor hem, tijdens zijn moeilijke herstel, een doel v...