Milieuzone lachertje voor buitenlanders

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) heeft in een debat over milieuzones laten weten dat ze met Duitsland in gesprek is over uitwisseling van gegevens waardoor ook bezoekers uit ons buurland gepakt kunnen worden.

België werkt aan een wet om kentekeninformatie met buurlanden te delen. Automobilisten uit andere landen hebben niets te vrezen en kunnen ongestoord in alle steden rijden.