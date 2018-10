’Kampbewoners zijn dupe gemeenten’

Het merendeel van de Kamerleden wijt kraakacties aan jarenlange onrechtvaardige behandeling van kampbewoners. Zij veroordelen dan ook niet de illegaal opgetuigde kampen, maar vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet. Woonwagenbewoners kraken in alle hoeken in Nederland stukken grond. Zuidelijke burgemeesters trekken zelfs gezamenlijk aan de bel, om kampkrakers een halt toe te roepen. Kamerleden hebben het al over 34 ’actielocaties’ in Nederland waar stukken grond worden ingepikt. Het ministerie kan die cijfers niet bevestigen.

Vooral linkse partijen bedekken de kraakacties – vergoelijkend demonstraties genoemd – met de mantel der liefde. Zij grijpen, net als kampkrakers, een oproep van minister Ollongren aan om kraakacties uit te leggen. Een bestraffende toespraak van de minister is volgens SP, GroenLinks, D66 en PvdA dan ook misplaatst. ,,Als zij daar iets van moet zeggen, wat zegt zij dan tegen gemeenten die een uitsterfbeleid voeren?’’ wil Kamerlid Futselaar (SP) weten.

(Bijna) alle Kamerleden mee

In een luidruchtige debatzaal vol woonwagenbewoners krijgt hij bijna alle andere Kamerleden aan zijn kant. Alleen Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) zijn kritisch. Ollongren moet volgens de coalitiepartners aan de slag om gemeenten te helpen tegen misbruik van haar steunbetuiging. Zij slaan alarm na een noodkreet van alle burgemeesters uit Limburg en de regio Zeeland-West-Brabant. Zuidelijke burgemeesters vrezen door de oproep in de knel te komen met de verdeling van woonplaatsen en met de aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit.

Volgens Ollongren mag haar oproep niet als vrijbrief dienen om de wet te overtreden. Ze praat volgende week met ongeruste burgemeesters om dat uit te leggen.

