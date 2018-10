Ambtenaar verzint zeebrapad met ’Silly Walk’

Het idee is afkomstig van een gemeenteambtenaar die gek is van de sketch ’The ministry of Silly Walks’ van Monty Python. Bij het zebrapad staat een speciaal bord dat mensen uitnodigt op een zo gek mogelijke manier over te steken.

Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Mijnans verzorgde de officiële opening en is te spreken over het nieuwe zebrapad. „Het is leuk om mensen met een glimlach over te zien steken. Wij hopen dat veel mensen dat gaan doen.”