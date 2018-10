Hoop op einde bizarre serie-diefstal AED’s in Breda

Een 39-jarige man uit Breda werd woensdag gearresteerd voor het stelen van een AED uit een winkelcentrum en de poging tot diefstal van een andere AED bij een woning. „Deze dieven denken duidelijk niet na over de gevolgen van hun daad”, zegt Maas.

„We hebben een netwerk van AED's nodig in de stad om mensen in acute nood te helpen. Op deze manier komt het uitbreiden van ons netwerk on hold te staan." De gemeente Breda was niet bereikbaar voor een reactie op de diefstallen.

Tientallen meldingen van diefstal

Op de website Gestolenaed.nl staan vele tientallen meldingen van diefstallen uit de afgelopen jaren. Volgens het bedrijf achter die website, Medisol, komt het tien tot vijftien keer per jaar voor dat er een AED wordt gestolen. En toch raden zij het aanschaffen van een buitenkast met een pincode voor om de AED niet aan. „Je kunt op die manier kostbare minuten verliezen in een noodsituatie”, laat Bernard Hollaers van Medisol weten. „Het is wel een treurige ontwikkeling. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om een AED te stelen? Dat gaat echt nergens over, het lijkt puur vandalisme.” De AED’s zijn overigens bij diefstal vrij makkelijk traceerbaar door een uniek serienummer, vermeldt de website.

"Blijkbaar was die knal het geluid van een inbreker die het slot openknipte"

Afgelopen zaterdagochtend probeerde de, inmiddels gearresteerde, 39-jarige man uit Breda samen met een handlanger de AED van het huis van Paul Luijken en zijn gezin te rukken. „Ik hoorde een knal en schrok wakker. Op de camerabeelden zag ik twee mannen weglopen, blijkbaar was die knal het geluid van een inbreker die het slot openknipte.” Toen hij eenmaal beneden aan was gekomen, waren de daders al gevlucht. Dat was maar goed ook, aldus Luijken.

Hij was namelijk woedend. „Het is kansloos, zo’n AED hangt er met een reden. We hebben hem al drie keer gebruikt, dat toont de noodzaak wel aan. Deze dieven spelen met mensenlevens.” Ook hij snapt niet goed wat een dief met een AED moet. „Misschien verkopen in het buitenland, want in Nederland heb je er niks aan aangezien ze allemaal traceerbaar zijn.