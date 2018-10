Marcouch: ik was zélf vatbaar voor salafisme

„Als je heel jong bent, 12, 13, dan ben je heel ontvankelijk voor het salafistische gedachtegoed. Ja, ik ook. Eén salafistische staat, één leider. Dat wil je vestigen. Het Kalifaat, ja. En desnoods met geweld. Dat is dan een legitiem middel”, vertelde de burgervader bij Nieuwsuur over het salafisme.

Marcouch is het gedachtegoed dat hij als kind had, inmiddels kwijtgeraakt. Hij vindt het niet vreemd dat kinderen vatbaar zijn voor extremistische ideeën – maar het is zaak om die te veranderen.

„Wat mij geholpen heeft, is goede mensen om me heen. Opvoeders. Een goede broer en betrokken vader. Onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs. Dat maakt dat je er in tien jaar uit kan komen. Een positieve omgeving en mensen die corrigeren, die zeggen: goh, dit is achterlijk wat je zegt.”

Bekijk hieronder het gesprek met Marcouch.