Ravage door bieten: A28 na uren weer open

De drie vrachtwagenchauffeurs raakten licht gewond. Een chauffeur moest voor behandeling naar het ziekenhuis, de andere twee werden ter plaatste behandeld.

Aanvankelijk werd gemeld dat er ook poststukken op de weg lagen, maar dat bleek niet het geval. PostNL kreeg daarover veel telefoontjes van bezorgde burgers.

De ANWB adviseerde automobilisten tussen Zwolle en Groningen om te rijden, bijvoorbeeld via Heerenveen (A7, A32). Tussen Assen en Groningen werd het verkeer omgeleid via Veendam, over de N33 en de A7.

De afsluiting kwam slecht uit, want op de wegen viel na schooltijd drukte te verwachten. Scholen in de regio’s midden en noord beginnen aan een week herfstvakantie. Volgens Rijkswaterstaat reden vrijdagochtend veel automobilisten dwars door Assen heen, waardoor het verkeer in de stad vastliep. „We geven mensen het dringende advies de omleidingsroute te volgen. Het heeft geen zin om door Assen te rijden, dan kom je muurvast te staan.”

Los van het bergen en opruimen moest de vangrail worden vervangen. De vrachtwagen waar de bieten in zaten, schoot door de middenvangrail en kantelde.