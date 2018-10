’Turkse politie zoekt naar Khashoggi in bos’

Dat meldt persbureau Reuters.

Het bos kwam in beeld bij de Turkse politie na een analyse van de routes en stops van de auto’s die het Saoedische consulaat en de consulwoning verlieten op 2 oktober, de dag waarop Khashoggi voor het laatst werd gezien, aldus de Turkse autoriteiten.

In het consulaat zouden ook veel sporen zijn gevonden van water en aarde, zo meldt Reuters. Volgens de politie-functionarissen moet het stoffelijk overschot van Khashoggi zijn gedumpt in het Belgrado Forest in de buurt van Istanbul en op een landelijke locatie nabij de stad Yalova, zo’n negentig kilometer ten zuiden van Istanbul.

Ook Trump denkt dat Khashoggi dood is

Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaat er nu vanuit dat de Saoedische journalist Jamal Khashoggi niet meer in leven is. „Daar ziet het wel naar uit volgens mij. Het is heel triest”, zei Trump tegen verslaggevers op Andrews Air Force Base. Khashoggi was onder meer columnist van The Washington Post.

The New York Times meldde donderdag dat Trump gelooft dat een rapportage van de inlichtingendienst klopt waarin staat dat hoge Saoedische functionarissen een rol hebben gespeeld bij de moord op de kritische journalist. Het is volgens hem nog te vroeg om conclusies te trekken over de opdrachtgever, maar de consequenties voor de schuldigen moeten zwaar zijn.

Krant noemt hoofdverdachte

De Turkse autoriteiten hebben een nieuwe aanwijzing gepresenteerd dat het kopstuk achter de vermoedelijke moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi moet worden gezocht in kringen rond de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de „leider van het executiecommando”, die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen. The New York Times had de man ook al geïdentificeerd als begeleider van de machtige kroonprins.

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanbul landde en om 9.55 uur in het consulaat was. Beelden van bewakingscamera’s zouden dat bewijzen. Khashoggi ging 2 oktober het Saoedische consulaat binnen om papieren te regelen voor zijn huwelijk. Daarna is niets meer van hem gezien of vernomen.