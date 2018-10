Uitspraak in zaak Korrewegschutter

Het 21-jarige slachtoffer raakte blijvend verlamd aan zijn onderlichaam. A. werd begin november in Groningen opgepakt nadat onder meer Opsporing Verzocht aandacht had besteed aan de schietpartij. De ’Korrewegschutter’ zit vast en is op 18 april naar het PBC gestuurd voor onderzoek. Hij beriep zich tijdens de eerste pro forma zitting in april op zijn zwijgrecht maar was er wel.

Naast A. staan er ook vier andere mannen terecht. Twee daarvan zouden bij het schietincident aanwezig zijn geweest en een duo dat hem om de vlucht geholpen zou hebben.