Algerije verbiedt nikab op het werk

Ouyahia zei dat alle werknemers, in het bijzonder die van de overheid, herkenbaar moeten zijn. De maatregel is volgens hem genomen om veiligheidsredenen. De meeste Algerijnse vrouwen dragen geen nikab, mede omdat het radicale salafisme niet aanslaat. Toch worstelt het grootste land van Afrika land met radicaal islamisme als een kracht van oppositie tegen de seculiere gevestigde orde die door militairen wordt gedomineerd.

Het land heeft mede daarom een bloedige burgeroorlog gekend. Toen de militaire machthebbers in 1992 voorkwamen dat een partij van islamisten de verkiezingen won, barstte een burgeroorlog los die bijna tien jaar duurde. De macht is uiteindelijk in handen gebleven van de gevestigde orde van ex-strijders van het FLN (Nationaal Bevrijdingsfront) uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk in de jaren 1954-1962. Sinds 1999 is voormalig FLN-strijder Abdelaziz Bouteflika (81) president.