Blinden willen assistentie in hele ov

„Het is onze taak om alle reizigers, ook degenen met een beperking, op een gelijkwaardige manier te laten reizen. Zo is de belijning op orde gebracht. Wie extra fysieke hulp nodig heeft, kan hulp op stations inroepen. Die breiden we nu op bestelling uit tot buiten de stationshal, naar de haltes van bus, tram, metro en taxi”, zegt NS-topman Roger van Boxtel.

Uitbreiding blindenservice

Eind dit jaar wordt de proef volgens hem geëvalueerd. Als die slaagt, wil NS de blindenservice stapsgewijs uitbreiden naar andere grotere stations en bijvoorbeeld tijdens verbouwingen. Daarvoor worden tientallen medewerkers vrijgemaakt.

Jacqueline Berghorst is zo’n medewerkster in Zwolle. „Veel reizigers met een handicap zijn onzeker in het ov. Wij helpen hen desgewenst in het complete traject om over te stappen, dus van trein naar trein en sinds kort naar andere vervoermiddelen”, vertelt ze.

Zelfstandig op pad

Volgens Ingeborg van der Pijl van de Oogvereniging is de nood hoog. „Het aantal mensen met een visuele beperking neemt door de vergrijzing snel toe. Het zijn er nu zo’n 300.000 in Nederland. Die zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, omdat autorijden en fietsen niet mogelijk is. De behoefte aan assistentie is groot, vooral op onbekend terrein.”

Zij zegt heel blij te zijn met het initiatief van NS. „Op ons verzoek is dat verder in gang gezet. We roepen andere vervoerders met klem op ook actief mee te doen, zodat blinden en slechtzienden beter van deur tot deur geassisteerd kunnen worden op hun ov-reis. Het is voor hen uitermate belangrijk om zelfstandig op pad te gaan”, aldus Van der Pijl.

90 kilometer geleidelijnen

NS zet zich volgens een woordvoerder ook in om reizigers met andere beperkingen, bijvoorbeeld in een rolstoel, beter van dienst te zijn. „Er is maatwerk nodig. Mensen die niet goed zien, hebben vaak moeite om de weg te vinden. Begeleiding is dan gewenst. Iedereen kan deze dienst vooraf aanvragen bij onze reisassistentie vanaf de eerste tot de laatste trein. Op deze manier worden de stations toegankelijker.”

Spoorbeheerder ProRail heeft meer dan negentig kilometer aan voelbare geleidelijnen op stations aangelegd. Bij liften en trappen hangen braillebordjes die vertellen naar welke perrons die leiden. Ook zijn obstakels uit looproutes verwijderd, gesproken routebeschrijvingen aangebracht en blindenplattegronden in omloop.