Vloerverwarming voor spekgladde brug

Aannemer Klaassen Groep hamerde bij de bouw al op het belang van vloerverwarming, omdat de steile moderne brug anders bij koud, nat weer glad zou worden door ijzel of sneeuw. De gemeente vond dit echter te duur en hoopte dat strooizout voldoende zou werken. Dat bleek ijdele hoop.

De totale kosten voor de aanleg van de brug tussen Oog in Al en Leidsche Rijn waren 25 miljoen euro, inclusief de sloop en nieuwbouw van de scholen aan de voet van de brug.

Mensen masaal onderuit

Toch bleek bij de eerste nachtvorst dat mensen massaal onderuit gingen op het gladde wegdek, vooral op het aanrijdstuk aan de kant van Oog in Al. Strooien zou te laat gebeuren en zelfs met zout op het wegdek bleven het fietspad en voetpad glad.

D66 stelde vorig jaar daarom vragen aan voormalig wethouder Geldof over of de brug wel ’winterproof’ was. „We gaan de temperatuur monitoren, meer strooien en onderzoek doen”, was toen het antwoord. Uit het onderzoek van TNO wat volgde bleek dat het wegdek in orde was en ’voldoende stroef’. Wel moesten fietsers uitkijken bij bochten aan het begin van de brug.

Strepen spekglad

Toch gaat de brug nu alsnog 2,5 week dicht voor de aanleg van elektrische verwarming op het fiets- en voetpad. „De strepen op het wegdek werden toch glad in de winter. Dat komt niet alleen door een lage temperatuur, maar heeft ook te maken met windrichting en vochtigheid. Daardoor is het lastig te bepalen wanneer er precies gestrooid moet worden”, aldus de gemeente.

Raadslid Schilderman wil dat de onderste steen boven komt. „De gemeente betaalt nu de aanpassing. Ik wil weten waarom bij de aanbesteding niet direct gekeken werd naar een brug die niet glad zou zijn in de winter. We hopen ook dat deze winter blijkt dat de brug daadwerkelijk minder glad is. Het belangrijkste is namelijk dat je veilig kunt fietsen over de brug.”

Brug tijdelijk dicht

Gemiddeld rijden er dagelijks 3600 fietsers over de brug, bij de aanleg werd gehoopt op 7000 per dag. De brug is tot en met 5 november afgesloten. Fietsers moeten omrijden via de Hoge Weidebrug of De Meernbrug.