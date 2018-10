Oma steekt kleindochter (1) dood en bakt haar lichaampje in oven

Het lichaam van de dreumes werd door familieleden aangetroffen in het huis van oma Jones. Jones werd in haar woning aangehouden door de politie en wordt verdacht van moord. Zo meldt Mirror.

Volgens de politie is het niet duidelijk of het meisje al was overleden op het moment dat haar lichaampje in de hete oven werd gestopt. Onderzoek moet uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld in de woning van de vrouw. Een politiewoordvoerder laat weten geschokt te zijn. „Ik doe dit werk al ruim 26 jaar en dit is een van de meest afschuwelijke zaken die ik ben tegengekomen.”

De moeder van de dode dreumes is een inzamelingsactie gestart om de begrafenis van haar dochtertje te financieren. „Royalty was zo mooi en ik hield zielsveel van haar”, aldus de moeder op de GoFundMe-pagina.

Het is niet duidelijk waarom de oma haar kleinkind heeft vermoord. Het meisje woonde al enige tijd bij haar grootmoeder.