Nachtmerrie-scenario voor Donald Trump

Een Trumpstemmer komt de president een hart onder de riem steken. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Alle verkiezingsevenementen van president Donald Trump worden uitgesteld of online gemaakt. Dat laat de Trump-campagne weten. Trump heeft milde symptomen en zal de komende tijd werken vanuit het Witte Huis. Dat hij nu door corona in quarantaine moet blijven is een nachtmerriescenario voor de president. In de laatste 30 dagen voor de verkiezingen moet hij juist alles op alles zetten om een achterstand weg te werken.