Vrouw neemt slang mee naar Amsterdams casino

Tijdens de tassencontrole trof personeel het dier aan in een koffer, waarna direct de politie werd ingeschakeld. Op hun beurt schakelde de politie weer de hondengeleiders in, want die zijn beter gespecialiseerd in dieren en dierenwetgeving. Vervolgens werd de vrouw vriendelijk verzocht om het casino, samen met haar slang, te verlaten.

Volgens de vrouw had zij het dier bij zich, voor een vriend, die later die avond met de slang om zijn nek zou optreden in een club aan het Leidseplein. Onderweg naar de club maakte de vrouw nog even snel een tussenstop bij het casino.

Het is niet duidelijk of de slang ook echt voor het optreden was bedoeld.