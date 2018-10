Brief 1: ’Alleen in eigen huis roken’

Ooit heeft een aantal rokers bedacht om niet meer in huis te gaan roken maar voor de deur, balkon of in de tuin. Gevolg rooktroep niet meer in huis maar wel buiten. Wil je roken prima, dat is dan je eigen keus maar doe het dan in je eigen huis. Dat moet de enige plaats nog zijn waar je mag roken. Voordeel hiervan is dat als het rokertje op je gratis nog passief kan blijven naroken.

De overheid zou naast de voorgenomen maatregelen het roken op straat totaal moeten gaan verbieden. Hiermede wordt overlast voor anderen voorkomen en het ongewild passief roken tegengegaan.

Wim Knaap, Hoorn

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: