Berover duwt hoogzwangere vrouw in Haarlem op de grond

Winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Ⓒ Google Maps

HAARLEM - Een hoogzwangere vrouw is zaterdagmiddag door een berover ten val gebracht in Haarlem. De vrouw kreeg bij winkelcentrum Schalkwijk een harde duw in haar rug, waardoor ze viel, meldt de politie. Hoe het met de vrouw en haar ongeboren kind gaat, is onbekend. De dader is er met de schoudertas van de vrouw vandoor gegaan.