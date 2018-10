’Had ik al gezegd dat de makers van dit programma sadisten zijn?’

Door zonder Gwenda. Nu al de beste aflevering van dit seizoen tot nu toe ;). Ik vraag me elke aflevering weer af of de makers van dit program expres in het regenseizoen naar dit deel van de wereld afreizen. Is voor de kijkcijfers ook wel lekker om de mensen extra slecht te zien gaan natuurlijk. Zelfs 'Queen Corry' krijgt nu met haar glitternagels geen vuurtje gestookt. Dan is het menens mensen! Sadisten zijn het. Johnny benadrukt toch nog maar even dat Expeditie Robinson geen oplichterij is, dat we dat wel even beseffen.

JAMBERS

"Ja, hij zit erin, oh hij zit erin. Oh, hij is best groot!!" Aldus Corry. Dit in combinatie met haar kneiter van een hit Hoeren neuken nooit meer werken maakt dat ik Corry ervan verdenk een soort Jambers-lifestyle erop na te houden. -Jambers-stem aan- Overdag is zij een wandelende, smartlap zingende, vuur makende, IKEA-catalogus. Maar in de avond ontpopt zij zich als een sensuele deerne die friet bakt van stukken banaan. -Jambers-stem uit-

De proef staat weer op de spreekwoordelijke stoep. Sta je dan met je lege maag een beetje donuts heen en weer te schuiven. Had ik al gezegd dat de makers van dit program sadisten zijn? Er zijn drie soorten mensen op de wereld. Mensen die pUUUUzele zeggen. Mensen die Puzzzzzelen zeggen én mensen zoals Laurie die gewoon beter helemaal niets kunnen zeggen. Kamp Noord wint en waar ik vorig seizoen nog op de bank stond te springen als Team Onbekend won, ben ik nu heel duidelijk voor de BN'ers; wat een heerlijk clubje mensen bij elkaar.

GROEPSAPP

Dan is het moment daar, het koningsduo wordt uit elkaar gehaald. Johnny en Corry moeten het tegen elkaar opnemen. Sensationeel. Corry delft uiteindelijk het onderspit en in mijn groepsapp gaat het dak eraf. NIET CORRY!!!

Kreten als "Oh, ik heb nog nooit met zo’n lieve blik naar Expeditie gekeken en met zo’n warm gevoel" en "Ik wil Corry knuffelen, ze is zo lief!" verschijnen op mijn schermpje. Niemand wil Corry kwijt, Nederland is een cultheld rijker. Corry bakt friet van helemaal niets, bouwt hutten, knutselt ladders, zingt liedjes, maakt ruzie met rappermeisjes en maakt vuur wanneer helemaal niemand ook maar 1 vonk tevoorschijn tovert. Bedankt Corry je bent een ware heldin en ik pleit voor de nationale feestdag #CorryKoningsdag. Kamp Onbekend doet er even helemaal niet meer toe voor mij. Sandra gaat naar huis maar ik kan alleen maar huilen om Corry.

