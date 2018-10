Woonwagenbewoners zetten strijd voort en strijken neer in Den Haag

Donderdagmiddag stonden de woonwagenbewoners nog in Rijswijk, maar daar moesten zij vrijdagochtend voor 10.00 uur weer vertrekken. Ⓒ GinoPress

DEN HAAG - De woonwagenbewoners die donderdagmiddag nog het Rijswijkse landgoederenzone bezet hielden, zijn vrijdagochtend neergestreken in de Haagse wijk Wateringse Veld. De groep moest in 2002 vertrekken van de Leyweg in dezelfde stad om plaats te maken voor nieuwbouw. Sindsdien trekken ze van plaats naar plaats omdat ze nergens echt welkom zijn.