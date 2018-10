Zoektocht naar sporen na mislukte liquidatie

Met man en macht maakt de politie jacht op de forse donkere man die zich na de schietpartij op een scooter uit de voeten maakte. De schutter hield zijn doelwit al uren in de gaten voordat hij rond 11 uur op de kruising van de Willem Ruyslaan met de Oudedijk het vuur opende op de in Hong Kong geboren C.

Het slachtoffer, die in Kralingen woont, zat in een zilvergrijze Volkswagen Polo. De bijrijder raakte wonder boven wonder niet gewond door de kogelregen. C. ligt nog steeds in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie gaat uit van een afrekening in het criminele circuit. C. is een bekende van de politie. De schutter is ongeveer 1.75/1.85 meter lang en had wellicht een baardje. Hij droeg donkere kleding en een zwarte helm, waaronder hij mogelijk een donker petje droeg. Hij reed op een zwarte scooter van het merk Gilera Runner, vermoedelijk zonder bromfietsplaatje.

Het is volgens de politie goed mogelijk dat de man mank liep. Hij zou een verwonding aan zijn been hebben opgelopen toen hij op de ’s-Gravenweg een aanrijding met zijn scooter kreeg. Hij ging daarna te voet verder richting de Kralingse Zoom. De politie sluit niet uit dat hij daar vervolgens op de metro is gestapt.

