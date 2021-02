Brand in varkensstal Netterden

Ⓒ News United

Netterden - In Netterden (Gelderland) is in een grote varkensstal brand uitgebroken. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er enkele duizenden varkens in de stal aan de Papenkampseweg. Een aantal is inmiddels naar buiten gebracht, maar het is niet bekend hoeveel dieren nog binnen zijn, zei een woordvoerder van de brandweer.