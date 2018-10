Gerda (70): mijn ritssluiting is heel mooi genezen

Gerda van Ginkel (70) doet mee aan Blootgeven omdat ze wil laten zien dat je als zeventiger nog best in lingerie gezien mag worden. Tien jaar geleden onderging ze een openhartoperatie. Gelukkig is het litteken heel mooi genezen. "Dat vind ik eigenlijk het mooiste aan mezelf, daar ben ik heel erg blij mee."

