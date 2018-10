Doden bij politieactie in Duitsland na aanval met schaar

Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

KIRCHHEIM - UPDATE 13.45 UUR De Duitse politie heeft in Kirchheim in de deelstaat Rijnland-Palts een 25-jarige man doodgeschoten, nadat die agenten met een schaar had belaagd. Tijdens het incident in Kirchheim kwam ook de 56-jarige moeder van de man om. Twee agenten raakten zwaargewond door de aanval met de schaar. Ze zijn buiten levensgevaar.