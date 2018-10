’Pensioenkorting? Roep Rutte tot de orde!’

Wij, die notabene 50 jaar gewerkt hebben en gigantische premies hebben betaald, worden nu al 8 jaar gruwelijk gekort. In totaal hebben we nu al meer dan 20% ingeteerd! Dat is dan de dank van degenen die wel profiteren van onze geleverde inspanningen.

Op 64-jarige leeftijd moest ik stoppen met werken omdat ik lichamelijk op was. Inmiddels heb ik al 3 zware hartoperaties achter de rug en ben tot niet veel meer in staat door al dat harde werken.

Alle beleggers, bestuurders vullen hun zakken en verdienen eraan, maar degenen die gezorgd hebben voor de enorme potten hebben het nakijken. Jullie zouden je diep moeten schamen! Ik merk dat jullie er ook helemaal niets aan doen en je laat ringeloren door Draghi en consorten. Jullie zouden het ook eens voor ons kunnen opnemen!

Roep Rutte en consorten eens tot de orde!

Piet Verschraagen