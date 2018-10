Opnieuw arrestatie in moordzaak Mieremet

AMSTERDAM - De 38-jarige Özgur C. is door de rechter-commissaris in Amsterdam voor veertien dagen in bewaring gesteld. C. is dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel John Mieremet. Hij geldt ook als verdachte in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Mieremet werd in november 2005 in Thailand geliquideerd, Yesilkagit in juni 2006 in Tilburg.