...tijdelijke fillers? ’Let op het keurmerk!’

In 2015 werden permanente fillers voor cosmetische doeleinden verboden, waardoor de klant nu alleen tijdelijke fillers kan krijgen. Maar ook daarbij zette de minister van Volksgezondheid in 2013 al haar vraagtekens.

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er tussen 2011 en 2016 bijna zeshonderd mensen hulp zochten na complicaties bij het plaatsen van fillers. Toch ligt het volgens esthetisch arts Stephan J. Marks en cosmetisch arts Joost Kroon allemaal wel wat genunceerder.

FDA-keurmerk

Marks: "Alle fillers in Nederland vallen onder de wet 'medische hulpmiddelen’. Om een medisch hulpmiddel in Nederland te mogen verkopen heb je een CE-goedkeuring nodig. Maar deze goedkeuring betekent niet zoveel. Je hoeft bijvoorbeeld niet aan te tonen dat een product in mensen veilig en effectief is, zoals je bij een geneesmiddel wél moet doen."

Kroon: "Zolang je er niet acuut dood aan gaat, dan al krijg je in Europa al bijna zo’n CE-keurmerk. Het is dus geen bewijs dat het veilig is. Het strengste keurmerk wat een filler tegenwoordig kan hebben, is het Amerikaanse kenmerk FDA. Om dit keurmerk te krijgen zijn er veel meer eisen nodig. Bij het nemen van fillers moet je dus zelf ook opletten of de arts fillers gebruikt met het FDA-keurmerk.

Lichaamseigen

Marks: "Hyaluronzuur is de meest gebruikte tijdelijke filler. Dit is een lichaamseigen, meervoudige suiker, welke van nature in de huid vocht vasthoudt. Daarbij is het nodig om een chemische stof toe te voegen, anders zou de filler al in een paar dagen worden afgebroken.

Wij gebruiken Juvederm, wat door de FDA goedgekeurd is. Maar ook daar zie je, waar zo’n filler normaal na ongeveer zes maanden zou moeten afbreken (bij een lipfiller), dat die soms toch een soort van 'na-effect' heeft. Dan is de filler er waarschijnlijk uit, maar is het toch niet meer helemaal terug naar het oude. Niemand begrijpt eigenlijk nog goed hoe dat kan."

Kroon: "Bij het overwegen van fillers is het heel belangrijk om kritisch naar jezelf te kijken. Als je bijvoorbeeld mooie lippen hebt, waarom zou je ze dan nog voller willen? Want aan elke behandeling, hoe klein de kans ook is, kleeft een risico."

Complicaties

Marks: "Een complicatie kan verschillende oorzaken hebben. Als er te grote hoeveelheden geïnjecteerd worden, in de verkeerde lagen of op de verkeerde plek. Het kan aan de arts liggen, de kwaliteit van de filler maar ook aan het immuunsysteem van de patiënt. Het lichaam kan een filler als lichaamsvreemd zien en gaan inkapselen waardoor het een harde knobbel kan worden."

Kroon: "En er zijn gebieden die meer risico hebben op complicaties, zoals de neus. Daar lopen allerlei bloedvaten die dichtgedrukt kunnen worden wanneer een filler verkeerd geïnjecteerd wordt of het lichaam een aparte reactie vertoont op de filler."

Prijs

Marks: "Een dure filler hoeft niet meteen te betekenen dat die ook beter is. Want je kunt ook een goedkope filler inkopen, en daarna heel duur verkopen. Maar je kunt wel stellen dat goedkoop nooit goed is."

Kroon: "Ik denk wel dat een duurdere filler beter is, mits deze de FDA-keuring heeft. Veel mensen weten niet eens wat ze laten inspuiten en hebben geen idee welk merk of wat de kwaliteit is. Daarnaast zijn Nederlanders ook heel prijsbewust, en gaan vaak alleen op de prijs af. Als je voor weinig geld een filler laat inspuiten, hoe kun je dan kwaliteit verwachten?"

CV

Marks: "Het is belangrijk om te kijken of een arts gecertificeerd is door de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Want als er toch een complicatie optreedt, dan moet het opgelost kunnen worden. ZorgkaartNederland is een hele gewaardeerde reviewsite van zorgverleners en goed om te bekijken mocht je fillers overwegen."

Kroon: "Let op het cv van de arts en doet hij het fulltime of eens per week? Heeft de arts een eigen kliniek en ziet die er verzorgd uit? Wees je bewust van de fillers die de arts gebruikt en of ze het Amerikaanse keurmerk hebben. Luister altijd naar je gevoel!"