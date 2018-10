Rechter: actievoerende woonwagenbewoners mogen blijven

De rechter is het ermee eens dat het om een betoging gaat en die kan niet zomaar worden beëindigd. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Een groep woonwagenbewoners mag voorlopig in Spijkenisse drie caravans en een woonwagen neerzetten op een voormalige woonwagenstandplaats. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald in een kort geding dat de Sinti hadden aangespannen tegen de gemeente Nissewaard. Die wilde hen weg hebben van de groenstrook, omdat het plaatsen van woonwagens daar in strijd is met het bestemmingsplan.