Noodweer treft opnieuw Mallorca

Ook moesten in Castellón en Valencia ongeveer honderd mensen hun huis verlaten, omdat het dreigde onder te lopen. Verder is het treinverkeer tussen Valencia en Barcelona een deel van de dag ontregeld geweest en was een aantal wegen niet begaanbaar. In de toeristenplaats El Palmar viel binnen 24 uur 235 liter water per vierkante meter.

Mallorca werd opnieuw getroffen door noodweer en overstromingen. Door hevige regens van donderdagavond tot vrijdagmorgen traden rivieren snel buiten hun oevers in het noorden van het eiland. De meeste wegen in het noorden waren vrijdagmorgen niet begaanbaar. Tussen Pollença en Alcúdia waren ongeveer zestig automobilisten, onder wie veel toeristen, gestrand. Zij zijn gered door de brandweer.

Een week geleden vielen dertien doden door verwoestend noodweer in het oosten van Mallorca.