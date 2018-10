Kabinet Rutte III schreeuwt het van de daken: iedere inwoner gaat er het komend jaar financieel en maatschappelijk op vooruit. Premier Mark Rutte laat het zelfs nog eens benadrukken in de onlangs gehouden Troonrede, alhoewel bespeurd kon worden dat koning Willem Alexander met een behoorlijke blos op zijn wangen niet scheen te geloven in de woorden die hij namens de regering moest uitspreken.

De koning liet zich zeggen dat de dividendbelasting door zou gaan, zoals die door Rutte een jaar lang tot in de vezels van zijn lijf werd verdedigd, doch waarvan we inmiddels weten dat deze in die vorm niet door is gegaan. Erger nog, de vrijgekomen bijna 2 miljard euro vloeien rijkelijk terug in het rijke bedrijfsleven en niet naar de man of vrouw die de grootondernemers zo rijk en welvarend hebben gemaakt.

Maar het gaat toch zo goed in Nederland. Oja? Hierom:

- Al die stakingen voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden van politie, leraren, buschauffeurs, openbaar vervoer en vliegverkeer;

· geen pensioenophoging, maar eerder -korting;

· het steeds verder opschroeven van de zorgkosten;

· het meer dan 300.000 kinderen hebben die onder de armoedegrens moeten leven;

· bescherming van het grootkapitaal bij de multinationals;

· het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en de bewoners daar, en straks elders, in de kou laten zitten;

· opvoeren van geldverslindende klimaatregels, die bovendien straks niet betaalbaar zullen zijn voor huizenbezitters en huurders;

· het onvoldoende inperken van de drugscriminaliteit.

En ga zo maar door. Het wordt hoog tijd dat Rutte III de oogkleppen afdoet en zijn biezen pakt.

Rens Kuijten, Nuenen