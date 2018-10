Gorilla geboren in dierentuin Artis

De gorilla kwam donderdagmiddag ter wereld, nadat in de ochtend de vliezen van de moeder braken. In eerste instantie was moederaap vooral bezig met het bestuderen en opeten van de nageboorte, maar na enige tijd werd het jong toch opgepakt. De baby begon vervolgens al snel te drinken.

Zoete geur

De gorillagroep van Artis was de hele dag in de ban van de bevalling. Doordat de vliezen gebroken waren, roken de gorilla’s aan de zoete geur dat de geboorte aanstaande was. Een van de andere vrouwelijke gorilla’s bleef de hele tijd in de buurt van de aanstaande moeder, en de jonge mannetjes uit de groep waren erg geïnteresseerd. Voor hen was het de eerste keer dat ze oud genoeg waren om een geboorte bewust mee te maken.

Het jong heeft een ervaren moeder: ze heeft al zes jongen gekregen, waarvan er één dood geboren is. Van de andere jongen is er nog één in ARTIS.

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort. In de Amsterdamse dierentuin leven een volwassen mannetje, drie vrouwen, vier jonge mannetjes, een jong vrouwtje en dus nu de pasgeboren baby.