Gezondheidsraad ziet geen medische redenen om tieners tussen 12 en 17 jaar te boosteren

Volgens de Gezondheidsraad levert boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen slechts zeer beperkte gezondheidswinst op, ook voor adolescenten die onder een hoogrisicogroep vallen, zoals mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas. „Als gevaccineerde adolescenten een omicroninfectie krijgen, verloopt die over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal”, stelt de raad in het advies.

Daarin wordt gesteld dat in de periode van 1 juli 2021 tot 22 januari 2022, waarin de meerderheid van de ziekenhuisopnames nog veroorzaakt werd door de deltavariant, 93 adolescenten opgenomen zijn met een infectie. „En internationale studies rapporteren dat de kans op een ziekenhuisopname bij een omicroninfectie onder volwassenen ongeveer 40-60 procent lager is dan bij de deltavariant.” Dat kleinere risico geldt volgens de raad ook voor jongeren van 12 tot 17 jaar.

„Ook het risico dat een gevaccineerde adolescent MIS-C (een zeldzame ontstekingsziekte, red.) krijgt na een infectie is zeer klein”, meldt de raad, die erop wijst dat daar voor zover bekend in Nederland zelfs geen gevallen van zijn. „Bovendien brengt vaccinatie het risico met zich mee op de zeldzame bijwerking myocarditis.” In de VS werden er bij 12- tot 15-jarige jongens die twee Pfizer-prikken hadden gekregen 45,7 gevallen per miljoen doses gemeld, bij 16- en 17-jarigen 70,2 gevallen per miljoen. Bij meisjes van die leeftijdsgroepen lag dat aantal op 3,8 per miljoen en 4,3 per miljoen.

FDA

De Gezondheidsraad benadrukt eveneens dat de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA voor deze leeftijdsgroep de voordelen nog niet afgewogen heeft tegen de risico’s, waardoor inzet van het vaccin ’off-label’ zou zijn. De Amerikaanse FDA heeft overigens wel groen licht gegeven.

Vorig jaar zomer adviseerde de Gezondheidsraad nog wel om deze leeftijdsgroep de mogelijkheid tot basisvaccinatie te geven. „Toen was een belangrijk argument dat dit duidelijke indirecte gezondheidswinst zou opleveren”, schrijft de raad. „In de huidige situatie waarin veel beperkende maatregelen zijn losgelaten en de omicronvariant dominant is, biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep.”

Zo verwacht de raad dat het geven van een extra prik aan adolescenten geen belangrijk effect gaat hebben op de verspreiding van het virus in de bevolking. De organisatie stelt dat het doormaken van een omicrongolf momenteel onvermijdelijk lijkt.

Wel adviseert de instantie om individueel maatwerk mogelijk te maken voor adolescenten met een ernstige afweerstoornis en mensen van die leeftijd die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen.

De organisatie realiseert zich dat dit problemen kan opleveren voor adolescenten die willen reizen naar landen waar de booster verplicht is, maar doet geen uitspraken over of er voor hen toch ook een mogelijkheid geboden moet worden. „Dat valt buiten het mandaat van de Gezondheidsraad.”