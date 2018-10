Korrewegschutter krijgt 10 jaar en tbs

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een twee jaar langere gevangenisstraf en tbs voor poging tot moord, maar de rechtbank vond niet bewezen dat Azim A. van plan was om het slachtoffer te doden.

Azim A. dwong de fietsende Sidney Ruiter in de nachtelijke uren tot stilstand op de Korreweg, en vuurde vlak erna meerdere kogels op hem af. Tijdens de rechtszaak weigerde hij te zeggen waarom hij had geschoten.

Tegen een medeverdachte zou Azim A., nadat hij vijf schoten afvuurde op Sidney Ruiter, hebben gezegd dat hij „fucking trots was” op wat hij had gedaan. „Het voelde lekker. Net alsof ik een vogel uit de lucht schoot.” Na het schieten reinigde Azim A. zijn wapen in het babybadje van zijn pasgeboren dochtertje. En ook zou Azim A. hebben gezegd dat hij naar het ziekenhuis zou gaan als Sidney niet dood was. Om het karwei af te maken en te voorkomen dat de student zou praten.

Bekijk ook: Uitspraak in zaak Korrewegschutter

Volgens de officier van justitie moet de maatschappij worden beschermd tegen mensen als Azim A. Voor Sidney Ruiter is er geen hoop meer op genezing. Hij is de rest van zijn leven gekluisterd aan een rolstoel. Aan de rechtbank vertelde hij dat sinds die nachtelijke ontmoeting de spontaniteit uit zijn leven is. Hij is afhankelijk geworden van anderen. „Ik kan niet zelf bepalen wat ik doe, wanneer ik naar het toilet of naar bed ga. Een hoogtepunt in mijn leven op dit moment is dat ik mijn veters kan strikken.”