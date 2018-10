Turkije deelt informatie onderzoek Khashoggi

Er zijn ook nog geen geluidsopnames gedeeld bijvoorbeeld met de VS zoals eerder is beweerd. Khashoggi stapte 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanbul binnen en is nooit meer teruggezien. Hij was een fel criticus van de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman, en woonde in de Verenigde Staten.

Turkse media met banden met de overheid berichten uitvoerig over het onderzoek en tonen onder meer beelden van bewakingscamera’s van het consulaat. Hiermee wordt het verhaal geschetst dat een groep Saoedi’s, een doodseskader, voor Khashoggi’s bezoek aan het consulaat naar binnenging en hem opwachtte. Hij zou er gemarteld en vermoord zijn. Daar zijn volgens Turkse media ook geluidsopnames van.

Saoedi-Arabië weerspreekt de Turkse lezing, maar is niet met een eigen versie over de verdwijning van de Khashoggi gekomen. De Saoedische consul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, heeft Turkije 16 oktober verlaten. Afgaande op de laatste stand van het Turkse onderzoek zijn stoffelijke resten van Khashoggi misschien met een bestelwagen van het consulaat naar elders overgebracht, mogelijk een bos waar naar sporen is gezocht.

Turkse media meldden dat een vermeend lid van het Saoedische doodseskader, een 31-jarige luchtmachtofficier, bij „een raadselachtig verkeersongeluk” in Saoedi-Arabië is omgekomen.