Amsterdam intensiveert handhaving op Airbnb tijdens ADE

Volgens de gemeente was het grachtenpand van vijf verdiepingen omgetoverd in vier hotelappartementen met daarin twee of vier bedden. „Het pand werd niet bewoond en was volledig in gebruik voor verhuur aan toeristen en helemaal als hotel ingericht, inclusief hotelzeepjes in de badkamer.

Op het moment van controle verbleven er in twee van de hotelappartementen toeristen. Het ene tweetal had een hotelappartement met keuken en badkamer geboekt voor drie nachten en betaalde daarvoor € 900. Het andere tweetal had een hotelappartement geboekt voor zes nachten voor € 1.813. Tijdens de controle was ook een schoonmaakster aanwezig. Naast deze werkster had het illegale hotel nog drie mensen in dienst die zorgden voor de ontvangst, ontbijt en schoonmaak.”

Als gevolg van de controle heeft ook de brandweer het illegale hotel geïnspecteerd. Die oordeelde dat er sprake was van een absoluut vlucht- en brandonveilige situatie. Het illegale hotel is daarom onmiddellijk gesloten voor ten minste drie maanden waarna de eigenaar moet aantonen hoe het gebouw op een legale manier in gebruik wordt genomen. „De brandveiligheidseisen bij hotels en logiesverblijven zijn streng en gericht op het voorkomen van slachtoffers, doden en gewonden. Het is daarbij belangrijk dat het gebouw veilig is en dat personen die tijdelijk in een gebouw verblijven bij een beginnende brand tijdig worden gewaarschuwd, zodat zij veilig kunnen vluchten.”

Fikse boete

Naast de sluiting krijgt de eigenaar van de gemeente Amsterdam een boete van € 20.500 voor woningonttrekking. „Tijdens het ADE trekt Amsterdam extra buitenlandse gasten. Er wordt door de gemeente altijd al scherp gehandhaafd op illegale verhuur, maar tijdens drukke tijden zoals Pasen en ADE wordt de aandacht daarop nog een verder verscherpt”, waarschuwt het stadsbestuur. Amsterdammers die hun woning verhuren aan toeristen moeten ook -elke keer als zij de woning verhuren- een melding doen bij de gemeente. Zo kan worden gecontroleerd of een woning niet langer dan de toegestane zestig dagen wordt verhuurd. Als blijkt dat niet aan die meldplicht is voldaan, volgt een boete van € 6000 euro.

Amsterdam is al langer bezig overlast van toeristen terug te dringen. Het nieuwe college gaat onder andere het aantal toegestane dagen vakantieverhuur in een woning terugschroeven van zestig naar dertig dagen per jaar. Die maatregel gaat in per 1 januari 2019.